Web Summit: Cepsa está à procura de 100 startups para parcerias na descarbonização

A Cepsa anunciou esta terça-feira que a sua presença na Web Summit, esta semana, servirá para a petrolífera espanhola estabelecer parcerias com "100 startups cujas soluções promovam a descarbonização e a segurança", no âmbito da estratégia de inovação e digitalização da empresa.Em comunicado, David Villaseca, chief digital officer da Cepsa, explicou que "esta procura por 100 startups afigura-se fundamental para acelerar a transição energética e a nova estratégia de digitalização da empresa e permite-nos estabelecer uma ligação direta ao ecossistema de inovação que se apresenta como uma alavanca para desenvolver novas iniciativas que melhorem nossa eficiência".Neste momento, a petrolífera já se encontra a desenvolver vários projetos para promover a sua digitalização, sobretudo no que diz respeito à utilização de dados, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), ferramentas tecnológicas que permitem medir as emissões poluentes das suas operações e também a pegada de carbono dos clientes.No que diz respeito aos postos de abastecimento de combustível, a Cepsa refere que estes estão a ser transformados, de modo a que soluções de "dados, análises, IoT e cloud" impulsionem a mobilidade sustentável. Soma-se ainda o recente lançamento da aplicação móvel Cepsa GOW.Em 2022 a petrolífera espanhola apresentou o seu novo plano estratégico até 2030, de acordo com o qual a empresa quer ser líder em mobilidade sustentável, biocombustíveis e hidrogénio verde em Espanha e Portugal.