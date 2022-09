Yulia Tymoshenko: “Gás natural liquefeito pode ser uma alternativa ao gás russo”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a guerra na Ucrânia ainda sem fim à vista, a antiga primeira-ministra ucraniana, Yulia Tymoshenko, defende que a subida da inflação na Europa e as consequências económicas e sociais que daí advêm mostram que esta é uma guerra de todo “o mundo livre”. Face a isso, apela, em entrevista ao Negócios, a um reforço do armamento enviado pelo Ocidente para o país para que a Ucrânia consiga conter a invasã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...