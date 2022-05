Há 351 portugueses com 819 imóveis no Dubai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há 351 portugueses que são proprietários de 819 imóveis no Dubai, um paraíso fiscal, revela um estudo do Observatório Fiscal da União Europeia, que tem como base ficheiros de uma organização não-governamental norte-americana da área da segurança internacional, o Center for Advanced Defense Studies (C4ADS).



Ainda assim, Portugal está longe do topo dos investimentos imobiliários naquele país, que é dominado pela Índia, pelo Reino Unido, pelo Paquistão, pela Arábia Saudita, Irão, Kuwait, Jordânia, Canadá, Egito, Líbano, Rússia, Estados Unidos, Síria e China, escreve o Público esta terça-feira.



De acordo o Público, o C4ADS analisou um total de 800 mil imóveis e concluiu que o valor total do mercado imobiliário no Dubai é de 533 mil milhões de dólares, sendo que mais de um quarto está nas mãos de cidadãos de estrangeiros.



Nesta lista, Portugal está em 59.º lugar numa lista de 194 países. Na documentação analisada pelo observatório, escreve o Público, foram identificados 351 indivíduos de nacionalidade portuguesa que são proprietários de 819 imóveis avaliados em 238,2 milhões de dólares (cerca de 222 milhões de euros ao câmbio atual), ou seja, com um valor médio de 290,9 mil dólares.



Entre os imóveis dos portugueses, 165 estão localizados na zona da marina do Dubai e outros 18 na famosa ilha artificial de Palm Jumeirah.



Em quase todos os casos, refere também o Público, os 819 imóveis associados a portugueses eram detidos por singulares. Menos de cinco imóveis eram propriedade de empresas. A idade média dos proprietários portugueses é de 48,4 anos.