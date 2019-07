AEW compra oito imóveis em Lisboa e Porto na estreia em Portugal

A gestora de fundos AEW, sediada em Boston, comprou, através do Europe City Retail Fund, quatro imóveis na Avenida da Liberdade e Rua Augusta, em Lisboa, bem como outros quatro na Rua de Santa Catarina, no coração do Porto. As duas operações, cujo valor não foi revelado, marcam a entrada da AEW no mercado português.





Segundo o site especializado em imobiliário Business Immo, os oito imóveis têm uma área total de 5.300 metros quadrados e encontram-se totalmente arrendados, contando com lojas de marcas como a Adidas, Rituals e Pinko, entre outras.O site cita Nikos Kolouras, co-diretor de investimento dos fundos "private equity" da AEW na Europa, como apontando a entrada em Portugal como "um marco para a AEW Europe" e prometendo investir mais no mercado português e em vários segmentos."Para além do retalho, estamos focados em adquirir ativos de escritórios com boas localizações porque acreditamos fortemente no crescimento da economia portuguesa e na solidez do mercado de escritórios em Lisboa", indicou.Também Christina Ofschonka, gestora do fundo Europe City Retail da AEW, assinalou que "após a entrada do fundo nos mercados do Reino Unido e Holanda, estamos muito satisfeitos em somar Portugal à nossa estratégia de diversificação do nosso portefólio".Após as aquisições em Portugal, o fundo conta agora com um conjunto de 23 ativos em 13 cidades europeias, que incluem Copenhaga, Madrid, Dublin, Glasgow, Milão e Paris. Os ativos deste fundo estão avaliados em cerca de 650 milhões de euros.