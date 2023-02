Ageas vende antiga sede do grupo no Porto à Osborne

A Ageas vendeu o edifício Campo Alegre, no Porto, à Osborne. A operação, assessorada pela CBRE, marca a conclusão da venda do portefólio Invictus - que incluía 3 ativos da cidade nortenha - que pertencia à seguradora.

O edifício em causa, que era a antiga sede da Ageas, tem 15 mil metros quadrados e sete pisos, podendo vir a receber mais de 600 colaboradores, segundo revela a CBRE, em comunicado.



"É o culminar de uma parceria de sucesso com a seguradora Ages, com quem delineamos e executamos uma sólida estratégia de vendas no Porto", detalha a empresa de gestão de imóveis.



Já Fernando Caldas, responsável da Orborne em Portugal, refere que a aquisição do edifício é "o primeiro passo da estratégia no país". "O nosso vasto track-record global na promoção de edifícios de escritórios de vanguarda, contribui de uma forma decisiva para o desenvolvimento sustentável das cidades, cumprindo com os requisitos ESG", pode ler-se na mesma nota.





Em 2021, a Ageas Portugal concluiu a venda do edifício Fernandes Tomás 352, no centro da cidade do Porto. O imóvel passou para as mãos do Grupo Taga Urbanic por 11 milhões de euros. Também na altura a transação foi assessorada pela CBRE e, na componente jurídica, pela Abreu Advogados.