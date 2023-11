Belgas compram a belgas residência de estudantes com 212 quartos no Porto

O grupo Xior Student Housing, imobiliária belga especializada no setor de habitação estudantil na Bélgica, Holanda, Espanha e Portugal,onde detém várias residências de estudantes em Lisboa e no Porto, vendeu agora um dos seus ativos na cidade Invicta ao grupo segurador belga Ageas.

"A residência de estudantes ‘Odalys Campus Porto Granjo Centro’, no Porto, acaba de ser vendida pela Xior Student Housing ao Grupo Ageas Portugal", anuncia, em comunicado, a consultora imobiliária CBRE, que foi" mandatada pelo proprietário para lançar, gerir e concluir o processo de alienação do imóvel".

O edifício, cuja reabilitação foi concluída no ano passado, é composto por 212 quartos individuais, zonas de estudo, ginásio, cafetaria e lavandarias, contando ainda, no exterior, com um jardim com zonas de estar para os estudantes.





Situado na zona do Bonfim, perto do centro do Porto, o alojamento estudantil agora transacionada encontra-se integralmente arrendada à Odalys, um dos maiores operadores turísticos da Europa, que gere mais de 128 mil camas, entre empreendimentos turísticos, residências de estudantes e residências sénior.

"O grupo Ageas Portugal continua focado na sua estratégia de diversificação do investimento imobiliário português. Com uma localização única, uma arquitetura de qualidade e um Inquilino forte com grande experiência na gestão de residências de estudantes, a do Granjo gerida pela Odalys foi uma grande oportunidade para aplicar capital de forma segura", afirma Sylvie Vanhoenackere, responsável de real estate do grupo segurador.





Na assessoria legal desta transação, cujo valor não é revelado, estiveram a sociedade de advogados Cuatrecasas, em representação do vendedor, e a MLGTS- Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, por parte do comprador.

Na assessoria financeira e fiscal esteve a KPMG, a assessorar o comprador, que teve ainda a assessoria técnica da DDN- Gestão de Projectos.