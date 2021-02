Ageas Portugal vende edifício no Porto por 11 milhões de euros

A Ageas Portugal concluiu a venda do edifício Fernandes Tomás 352, no centro da cidade do Porto. O imóvel passou para as mãos do Grupo Taga Urbanic por 11 milhões de euros."O imóvel está atualmente orientado para escritórios e retalho, mas poderá no futuro passar por uma reconversão de foro residencial", refere a seguradora num comunicado divulgado esta terça-feira, 2 de fevereiro.

