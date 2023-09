AM|48 investe 150 milhões em empreendimento imobiliário em Aveiro

A promotora imobiliária AM|48 vai investir 150 milhões de euros no empreendimento Foz de Prata em Aveiro. De acordo com o comunicado enviado às redações o lançamento da primeira pedra irá ser na próxima quinta-feira.O projeto vai ser constituído por "apartamentos de tipologias entre o T1 e o T5, por uma unidade hoteleira com cerca de 155 apartamentos turísticos e quartos - num total de 310 camas, uma superfície comercial de média dimensão, comércio, serviços, e amplas áreas exteriores de recreio e lazer, que ocupam uma área de construção de mais de 80.000 m2", pode ler-se.O projeto multifuncional vai ser implementado num local "onde há mais de 20 anos existiam construções inacabadas e abandonadas (que se encontram atualmente demolidas, com o terreno limpo e desmatado)".A promotora acrescenta ainda que "este empreendimento urbanístico é dos primeiros loteamentos do país a ter a certificação LEED-ND – o selo de construção ecológica e sustentável mais utilizado e valorizado globalmente".