Antiga Universidade Moderna em Setúbal dá lugar a residências de luxo

O edifício onde funcionou a extinta Universidade Moderna em Setúbal vai ser demolido para dar lugar a um condomínio de residências de luxo, o Panorama Setúbal Apartments.



O projeto resulta da parceria entre a Incentinveste - a imobiliária que é proprietária dos imóveis onde funcionava a antiga Universidade Moderna em Lisboa, Setúbal e Beja - com o grupo israelita Taga Urbanic.



Sem revelar o valor do investimento previsto, a consultora JLL, que vai comercializar em exclusivo os apartamentos, revela ao Negócios que a construção do empreendimento vai arrancar até março, com a conclusão prevista para o final de 2024. As obras ficam a cargo da construtora Gabriel Couto, com sede em Vila Nova de Famalicão.



O edifício vai contar com 77 apartamentos - um T0 (32 m²), 30 frações T1 (69 m²), 33 unidades T2 (97 m²) e, por fim, 13 frações T3 (141 m²) - que vão estar distribuídos por cinco pisos. A gama de preços vai flutuar entre os 170 mil e os 716 mil euros.



Todas as frações contam com arrecadação e estacionamento privativo, sendo que os apartamentos localizados ao nível do piso térreo e cobertura contam ainda com grandes terraços e jardins privados. Algumas das frações têm, também, garagem com acesso direto aos apartamentos, diz em comunicado a JLL.



O edifício onde funcionou a antiga Universidade Moderna está devoluto desde 2008, depois de o então ministro da Ciência e Ensino Superior, Mariano Gago, ter decidido encerrar de forma compulsiva a instituição de ensino superior, por falta de viabilidade económica e grave degradação pedagógica.



No espaço de dois anos, este é o segundo projeto residencial anunciado para a localização onde funcionou a extinta Universidade Moderna. Em outubro de 2020, a Incentinveste anunciou o projeto Vitória Residence que iria ficar concluído no final de 2022, depois de obras de "reconversão e ampliação da antiga Universidade Moderna" para se transformar "no maior projecto residencial da região de Setúbal".



O projeto contava com um investimento de 11 milhões de euros, mas nunca chegou a sair do papel.