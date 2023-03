Israelita Taga Urbanic vai investir 60 milhões em casas de luxo na antiga Seca do Bacalhau

Fundado há quatro décadas por Zohar Gafni e Ariel Chilkiyahu, o grupo israelita Taga Urbanic desenvolveu mais de meia centenas de projetos imobiliários em Israel, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, num total de mais de três unidades, até que descobriu Portugal em 2018, nomeadamente o Porto, onde comprou, de uma assentada, quatro edifícios para reabilitação na zona histórica da cidade.

Em 2021, o diretor de operações anunciava que o grupo israelita tinha 250 milhões de euros para investir no Porto e em Gaia, nos dois anos seguintes.

Ora, a Taga Urbanic conta actualmente em Portugal com 19 empreendimentos imobiliários em diferentes fases de execução que, de acordo com o grupo, resultarão na construção de quase duas mil unidades, nos próximos anos, em localidades como Porto, Gaia, Maia ou Setúbal.

Curiosamente, um dos projetos "made in" Taga Urbanic no Porto situa-se na Rua Monte dos Judeus, topónimo que provém do cemitério israelita que ali existiu. Trata-se de um edifício residencial, resultante do restauro de uma casa burguesa centenária, que é composto por meia dúzia de apartamentos, de tipologias T0 a T2.

Empreendimento Sal D’Ouro vai ter mais de 200 casas

Entretanto, o grupo israelita arrancou este mês com a construção do edifício residencial Sal D’Ouro, junto à foz de Vila Nova de Gaia, no terreno da antiga Seca do Bacalhau.

O edifício será compost por 31 apartamentos, de T1 a T4 com a´reas entre 51 e 144 metros quadrados, dotados de terraços e/ou jardins privativos e vistas dietas para o mar e a reserva natural do estuário do rio Douro.

Com projeto de arquitectura do gabinete Ventura + Partners e conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025, este edifício marca a primeira fase do complexo a erguer pela Taga Urbanic na Seca do Bacalhau, que "consistirá em mais de 200 frações com diferentes características e tipologias", num investimento previsto de "cerca de 60 milhões de euros no empreendimento residencial Sal D’Ouro", revela a empresa, em comunicado.

Em termos de comercialização, a cargo das consultoras Réplica e Global Key, "o ‘target’ deste projeto são as famílias de classe média-alta e estrangeiros interessados em viver um estilo de vida moderno, junto ao mar", enfatiza a promotora.

"Dentro das ‘amenidades’ do edifício destacamos o ginásio equipado, com vista para o mar, o vistoso lobby com pé direito duplo, um parque de estacionamento com estação para bicicletas, área de banho para animais de estimação, tomadas para carregamento de veículos elétricos, varandas e jardins privativos", realça Manuel Carlos Carvalho, CEO da Réplica.

Sal D’Ouro é o terceiro de cinco projetos que a Taga Urbanic está a promover em Gaia

O Sal D’Ouro insere-se na grande aposta que a Taga Urbanic está a desenvolver em Gaia, sendo este o terceiro, de um total de cinco projetos, que estão a promover neste concelho.





"Acreditamos muito no potencial de Gaia, especialmente nesta zona da Seca do Bacalhau, onde se localiza o Sal D’Ouro", afirma Tzafrir Fiks, head of marketing da Taga Urbanic.

"Apaixonámo-nos de imediato por esta região e percebemos o seu potencial como zona natural tranquila, perto de tudo, mas suficientemente longe para viver com tranquilidade e sossego junto ao mar", confidencia.

E remata: "Acreditamos que podemos realmente ajudar a desenvolver esta zona que se vai transformar na Foz de Gaia, e tinha que fazer parte da nossa estratégia adquirir o maior número de lotes possível, o que resultou na aquisição de seis lotes e mais de 200 casas futuras."