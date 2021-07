Arranca venda do Colline, em Campo de Ourique. Preços vão dos 270 aos 480 mil euros

A JLL arrancou com a venda do projeto residencial Colline, localizado no bairro lisboeta de Campo de Ourique. O empreendimento contempla 16 apartamentos com tipologias T1 e T2. Destes, quase metade (7) já se encontram reservados.Segundo o comunicado da JLL, que tem a exclusividade da venda, o projeto conjuga "uma traça de inspiração tradicional resultante de um projeto de reabilitação com interiores modernos de estilo jovem e irreverente"."Campo de Ourique é um bairro incontornável no mapa de quem pretende viver em Lisboa, pois ao mesmo tempo que é um destino residencial e familiar por excelência, com todas as conveniências a uma curta distância, é também um ponto indispensável na vida social e de lazer da cidade. Um novo projeto nesta zona, ainda mais com o caráter distintivo do Colline, é uma oportunidade a não perder", diz Patrícia Barão, "head of residential" da JLL, citada em comunicado.E a responsável acredita que o projeto "terá uma taxa de comercialização muito elevada a curto prazo, considerando as suas caraterísticas, o leque de apartamentos que disponibiliza e a procura que existe para a zona".O empreendimento inclui 12 apartamentos T2, com áreas de 79 a 88 metros quadrados, e quatro T1, "localizados no terceiro e último piso do edifício e pontuados das tradicionais mansardas". Todos os fogos contam com espaço exterior.Quanto a preços, apurou o Negócios, os T1 oscilam entre os 270 mil e os 320 mil euros, enquanto os T2 custam entre 420 mil e 480 mil euros.