Americana Tishman Speyer entra em Lisboa com a compra da sede da WPP

A norte-americana Tishman Speyer realizou a primeira aquisição em Portugal com a compra da sede da WPP, localizada na avenida 24 de Julho, em Lisboa. Os valores da transação não foram divulgados.O edifício sede da agência de publicidade em Portugal era detido pela Ardma e pelo The Edge Group, que foram representados na venda, concluída em junho, pela CBRE.O imóvel, conhecido como "A Garagem", tem uma área total de 10.248 metros quadrados, distribuídos por nove pisos acima do solo e um abaixo do solo com 30 lugares de estacionamento. Segundo o comunicado da CBRE, o último piso tem um terraço com vista panorâmica sobre o rio Tejo.

"Nos últimos anos, a zona ribeirinha tem sido capaz de atrair vários tipos de negócio diferentes: empresas institucionais (EDP e Banco Big), grandes grupos multinacionais (WPP), escritórios de advocacia de renome (VdA), startups (Fartech) e alguns dos principais operadores de co-work (Leap, LACS e Second Home). Com o novo pipeline de escritórios projetado para os próximos anos, a zona ribeirinha vai continuar a consolidar-se como uma referência para grande parte das empresas que procuram mudar ou expandir em Lisboa", considera Nuno Nunes, diretor de Capital Markets da CBRE.



Já o CEO do The Edge Group, José Luís Pinto Basto, detalha na mesma nota que o edifício foi originalmente projetado, no início dos anos 1960, com o objetivo de ser um imóvel industrial. Adquirido pelo grupo em 2016, passou depois por "uma profunda intervenção e foi convertido num edifício de escritórios de qualidade superior".



O The Edge Group investiu 24 milhões na compra e reconversão do imóvel.





A Tishman Speyer, por seu turno, mostra-se entusiasmada com a primeira incursão no mercado português."Estamos muito satisfeitos com esta primeira aquisição em Lisboa. Estamos convencidos que as empresas internacionais irão sempre procurar os centros de cidade vibrantes das principais cidades europeias. Este projeto espetacular com vista 360° no topo representa tudo aquilo que os ocupantes procuram: conectividade, experiência e compromissos ESG em edifícios de indiscutível prestígio. É uma excelente adição ao portefólio do nosso fundo European Core Fund, que já reúne investimentos em Paris, Londres, Hamburgo, Berlim e Frankfurt", assinala Philippe Joland, "senior managing director" na Tishman Speyer.