Avaliação gratuita da casa já poupou 9 milhões a 60.000 portugueses

A plataforma Urbiwise, que concede avaliações gratuitas dos imóveis, registou 60.000 consultas nas primeiras duas semanas de atividade. Tendo em conta este número, a empresa estima que o conjunto dos clientes tenha poupado mais de 9 milhões de euros.

A estimativa da poupança permitida aos portugueses resulta da assunção que o custo de uma avaliação de um imóvel se situa, "numa base média e conservadora", nos 150 euros. Geralmente, os interessados têm de recorrer aos serviços de um banco para obter o valor, ou mesmo a uma imobiliária.

A Urbiwise é uma plataforma (e também uma nova empresa portuguesa) que vem concentrar dados sobre o imobiliário de norte a sul do país e, com eles, levar a cabo duas tarefas: oferecer uma avaliação das casas gratuitamente e vender os dados que possui – ou o sentido que tira deles – às empresas.

É a partir do código postal, tipologia e áreas do imóvel em questão que a plataforma entrega a avaliação. A Urbiwise garante que as avaliações são de qualidade pois recorrem a uma base de cerca de um milhar de fontes. A base de dados conta com 5,6 milhões de moradas, 350 mil pontos de interesse nas redondezas e 650 mil casas