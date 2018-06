Quase um em cada cinco espanhóis está a comprar uma segunda casa

Reuters

Quase um quinto dos espanhóis – 18% - está em processo de compra da segunda casa, nota um estudo da Castakua, citado pela Europa Press. Num ano, este número cresceu 8 pontos percentuais.



As zonas costeiras são as áreas de aquisição preferidas. Só 17% olha para os imóveis dos centros urbanos como opção, contra os 60% que querem casas perto da praia. No ano anterior, só 51% dos espanhóis tinha esta preferência por habitações junto ao mar.



No final de contas, quase um terço dos espanhóis – 28% - possui actualmente uma segunda habitação, a maioria nas redondezas das praias castelhanas. Enquanto 35% quer estar próximo do mar, 11% escolhe o "melhor dos dois mundos": uma casa no centro urbano com praia. O campo foi a opção de 29% e as cidades conquistaram um quarto destes investimentos.



Mi casa, tu casa



Enquanto a maioria dos espanhóis querem uma casa para proveito próprio, uma larga percentagem, 49%, compra a pensar nos rendimentos que podem advir do arrendamento. Nesta última categoria, há quem aposte no arrendamento a longo prazo, 32%, mas o arrendamento para férias aproxima-se desta percentagem: 20% dos inquiridos prefere este tipo de arrendamento.

Quando se olha à realidade, as fatias invertem-se: 28% acaba por arrendar durante o verão e apenas 22% recebe estadias mais prolongadas.