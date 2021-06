BCP tenta vender herdade junto à Barragem do Caia por 2,7 milhões

rédio misto composto por casa principal T3, casa de apoio T3, casa do caseiro, armazém agrícola, telheiro para estacionamento, telheiro com zona de comer e instalações sanitárias, anexo para cozinha, anexo para instalações sanitárias, anexo para equipamentos de cozinha e terreno rústico".

O Millennium bcp tem à venda a Herdade da Almeida Velha, em Santa Eulália. O anúncio refere que o banco liderado por Miguel Maya aceitará propostas até às 17:00 de 23 de junho e o preço mínimo pedido é de 2,7 milhões de euros.A propriedade situada junto à Albufeira da Barragem do Caia fica no concelho de Elvas e é descrita como sendo um "pA área total do terreno é de 70 hectares, sendo a área bruta construída de 2.840 metros quadrados.A casa principal é um solar do século XVI com dois pisos. A propriedade inclui uma piscina com espaço ajardinado que inclui cozinha, churrasqueira e balneário de apoio.