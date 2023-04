Belgas vão investir 20 milhões na conversão da antiga Nestlé no Salinas Park em Alverca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo centro nacional de distribuição da Nestlé em Alverca do Ribatejo, desactivado há duas décadas, localizado num terreno industrial com 50 mil metros quadrados, vai dar lugar a um "novo quarteirão", que receberá, a partir do final desde ano, novos retalhistas e um novo complexo de pequenos armazéns de PME e startups locais.

Trata-se do Salinas Park, nome do empreendimento que o fundo de investimento belga Mitiska Reim começou a construir, na passada sexta-feira, 21 de abril, cujo investimento está "estimado em mais de 20 milhões de euros",avançou ao Negócios fonte oficial da promotora.

Com 22.800 metros quadrados, o Salinas Park será composto por um "retail park", com uma área bruta locável de aproximadamente 12 mil metros quadrados, estando os restantes 10.800 destinados a um parque de pequenas e médias empresas (PME), detalha a Mitiska Reim, em comunicado.

O projeto do "retail park", que já está "100% ocupado", inclui 351 lugares de estacionamento e mais de cinco mil metros quadrado de novos espaços verdes.

Num total de nove lojas, "fazem parte dos novos operadores a Mercadona, Hôma, JYSK, Kiabi, entre outras novas marcas na região", destaca a promotora.





Já o parque de PME será constituído por 57 unidades com áreas a partir dos 150 metros quadrados, estando ainda prevista a criação de 139 lugares de estacionamento.





"Retail park" do Salinas abre no final deste ano, o parque de PME em 2024

A abertura do novo "retail park" está prevista "para o final de 2023", enquanto a do parque de PME só deverá acontecer na "segunda metade do próximo ano".

De acordo com as estimativas da promotora, o Salinas Park vai criar "mais de 230 postos de trabalho".





"Trata-se de um excelente projeto de revitalização de um centro urbano, com a conversão de um antigo terreno industrial, localizado mesmo no centro da cidade, num moderno ‘retail park’ e num novo centro de armazéns e serviços que irá acolher PME e startups locais. Este projeto, para além de fixar o consumo e criar novos empregos irá criar uma nova dinâmica nesta zona da cidade", afirma Enzo Guidez, country manager da Mitiska Reim.

Este projeto conta com a colaboração da Work3 Engenharia e Consultoria (especialidades e fiscalização), MaisR Arquitetos (arquitetura), Telhabel (construção) e CBRE (retail advisory).





Mitiska investe outros 20 milhões num "retail park" em Portimão

Além do Salinas Park, a Mitiska Reim tem seis outros activos em funcionamento em Portugal (Parque Mondego, em Coimbra; Focus Park Canidelo, em Vila Nova de Gaia; Alverca Park; Santarém Retail Park; Aveiro Retail Park; e o Lima Retail Park, em Viana do Castelo) e está a também a investir cerca de 20 milhões de euros na construção do Nova Vila Retail Park, em Portimão.





O projeto algarvio está a ser erguido no local onde existia o Portimão Retail Park, empreendimento inaugurado em 2006 e que foi totalmente destruído por um incêndio em 2012. Dois anos depois, o local foi alvo de trabalhos de limpeza, tendo desde então ficado devoluto.





A Mitiska Reim é uma gestora e investidora de fundos de investimento imobiliário, com sede em Bruxelas, e especializada num nicho do mercado imobiliário designado por "imobiliário de conveniência", atuando por toda a Europa nos segmentos de "retail park", logística urbana e indústria ligeira.

Atualmente, a empresa tem sob gestão quatro fundos de investimento imobiliário (FRI, FRI2, MEREP Light Industrial e MEREP3) e 91 ativos espalhados por 10 países (Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Roménia, Polónia, República Checa e Eslováquia).