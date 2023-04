Sonae Sierra despacha Europa Central

Em janeiro de 2019, a Sonae Sierra anunciava a entrada no mercado polaco através da aquisição de uma participação de 50% na Balmain Asset Management, gestora de serviços ligados ao imobiliário.

"A 'joint venture' Sierra Balmain irá focalizar-se inicialmente na expansão dos serviços do portefólio atual da Balmain, que já conta com 15 centros comerciais localizados em 15 cidades da Polónia", referia, na altura, o braço imobiliário do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

Atualmente, a Sierra Balmain gere um portfólio de duas dezenas de centros comerciais na Polónia, que está avaliado em mais de mil milhões de euros, num total de 1.350 contratos com lojistas em mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável.

Entretanto, esta segunda-feira, 3 de abril, a Sierra Balmain comunicou que um dos ativos da sua carteira, "o Europa Centralna, maior centro comercial de Gliwice, tem um novo proprietário".

Trata-se do fundo de investimento belga Mitiska Reim, tendo a transação do Europa Centralna (Europa Central, em português) sido "fechada em 29 de março de 2023", revela a Sierra Balmain.

"Em linha com a nossa estratégia de longo prazo, encontramos uma solução que vai garantir liquidez financeira para uma transação complexa num setor exigente. Continuamos a ver um grande potencial na Polónia, na Europa Central e de Leste, e estamos a explorar mais oportunidades de investimento", afirma Ola Mazzini, COO Sierra Balmain.

O Europa Centralna, que ocupa um terreno de 27 hectares, é composto por um "retail park" com 39.700 metros quadrados de área bruta locável e uma galeria com 27.300, contando também com um mega parque de estacionamento com capacidade para dois mil veículos.