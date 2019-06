Blackstone conclui o maior negócio imobiliário de sempre: compra armazéns nos EUA por 16,7 mil milhões

O fundo de investimento Blackstone chegou a acordo para a compra de armazéns nos EUA detidos pela GLP num negócio avaliado em 16,7 mil milhões de euros. As empresas consideram esta a “maior transacção imobiliária de sempre a nível mundial”.

O fundo de investimento Blackstone acordou com a GLP, empresa de logística sediada em Singapura, para a compra de armazéns industriais e logísticos em áreas urbanas nos Estados Unidos. A operação, avaliada em 18,7 mil milhões de dólares (16,7 mil milhões de euros), é, segundo as empresas, "a maior transação privada no imobiliário de sempre a nível mundial".





A procura de ativos de logística urbana nos EUA está em alta, impulsionada pelo crescimento de comércio eletrónico, que obriga as empresas a possuírem serviços de armazenamento e distribuição junto dos grandes centros urbanos.