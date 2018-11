“Boom” de hotéis, casas, lojas e residências para estudantes na Invicta

Com a receita média por quarto a crescer 8% nos primeiros seis meses de 2018 para 72 euros, este ano e no próximo está prevista a abertura de 10 novos hotéis e a expansão de outros dois no Porto, e a construção de três mil camas em projectos de residências de estudantes.