Cai pelo terceiro mês consecutivo o número de casas avaliadas pelos bancos

Em agosto, o número de casas avaliadas pelos bancos para conceder crédito cai pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com os dados divulgados pelo INE, em agosto, os bancos avaliaram 26 272 casas, das quais 16.651 foram apartamentos a que se somam 9.621 moradias.



Este número traduz uma quebra de 2.363 avaliações realizadas em agosto, com uma redução de 8,3%, face ao total de imóveis analisados pelos bancos em julho, e menos 20,7% face ao número de casas avaliadas em maio, quando se atingiu o recorde, pelo menos, desde 2011. Quando comparado com o mês de agosto de 2021, a redução do número de avaliações da banca é de 10,4%, segundo o INE.



A queda do número de casas avaliadas é acompanhada por uma redução de 3 euros (menos 0,2%), face a julho, no valor médio atribuído pelos bancos, que em agosto se fixou em 1.414 euros por metro quadrado, 15,8% acima do preço registado no período homólogo, segundo o INE.

Quando comparado com o mês anterior, esta é a primeira redução do valor atribuído pelos bancos para conceder crédito desde março de 2020.



A descida acontece, sobretudo, como resultado da queda de 0,3% face a julho dos preços por metro quadrado das moradias, que em média, em agosto, se fixou em 1.126 euros. Apesar da redução o valor de agosto fica 14,1% acima do registado no mesmo mês do ano anterior.



Já os apartamentos foram avaliados pela banca em média por 1.577 euros por metro quadrado, mais 16,3% face a agosto de 2021.



O maior aumento do valor médio atribuído pelos bancos face ao mês anterior registou-se nos Açores, com 2,7%, e a descida mais intensa verificou-se no Norte com menos 0,3% no valor médio.



Em comparação com o período homólogo, a variação mais intensa foi registada no Algarve com mais 19,% e a menor nos Açores com um aumento de 10,5%.