Quais os preços das casas no Grande Porto e nas freguesias da Invicta?

Na Área Metropolitana do Porto (AMP) os preços em quatro dos concelhos são inferiores a 700 euros por metro quadrado e apenas cinco superam a mediana nacional. A União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Negovilde é a zona mais cara do Porto, com um valor de 2.289 euros.