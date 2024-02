Casas ficaram mais baratas em 76 concelhos. E no seu como foi?

O preço por metro quadrado das habitações vendidas no terceiro trimestre do ano passado baixou em 76 dos 308 municípios em relação ao verão de 2022. Isto apesar do valor nacional ter aumentado 10%. Veja como foi no seu concelho.

Casas ficaram mais baratas em 76 concelhos. E no seu como foi?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Casas ficaram mais baratas em 76 concelhos. E no seu como foi? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar