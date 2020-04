A Coporgest investiu 7,7 milhões de euros na construção, já concluída, do empreendimento Liberdade Premium Apartments, nas imediações da Avenida da Liberdade.





O empreendimento localiza-se na interseção da Rua Rodrigues Sampaio com a Rua de Santa Marta, e é composto por 10 apartamentos, dos quais oito serão destinados a arrendamento e dois a venda. Há ainda espaço para uma loja.





As tipologias vão de T1 a T4 duplex, entre os 76 e os 227 metros quadrados (sem incluir os espaços exteriores). Do primeiro ao quarto andar, foram construídos dois apartamentos em cada piso, um T1 e um T2. No quinto andar, foi construído um T3, e os sexto e sétimo andares são ocupados por um apartamento T4 duplex com terraços e piscina privativa.





Dos 11 pisos que compõem o empreendimento, três estão abaixo do solo sendo o acesso aos 15 lugares de estacionamento feito por elevador.





"A imagem arquitetónica do edifício é, no nosso entender, uma mais-valia para a zona envolvente, ao mesmo tempo que as frações habitacionais respeitam as exigências atuais, com elevados padrões de qualidade", afirma Sérgio Ferreira, presidente da Coporgest.





As obras do Liberdade Premium Apartments iniciaram-se em novembro de 2017, após a aquisição do lote pela Coporgest quatro meses antes, tendo ficado concluídas em dezembro último. O empreendimento está agora em fase de comercialização.