David Faria "embeleza" com 10 milhões antiga fábrica da Mecanor no Porto

A Emblezart, do empresário vimarenense David Faria, investe mais de 10 milhões de euros no empreendimento "Fábrica 1943 Cool Living", no Porto, indica a empresa em comunicado divulgado esta sexta-feira.O projeto, da autoria da Planomais Arquitetura, passa pela reabilitação do quarteirão que albergava as instalações da fábrica da Mecanor, de equipamentos têxteis, situadas na Circunvalação, tendo próximas o principal polo universitário da Invicta e o Centro Hospitalar do Porto.O novo empreendimento, que tem por alvo os "jovens profissionais", conta com uma área de 5.200 metros quadrados, terá 63 apartamentos "versáteis", com tipologias "para uma a quatro pessoas". O "Fábrica 1943" contará ainda com ginásio, piscina, uma área de co-working e de lazer e quatro zonas de parque, já adaptadas para a mobilidade elétrica.A Emblezart espera vender até metade dos apartamentos e arrendar os restantes.A promotora vimarenense, detida integralmente por David Faria, conta no seu portefólio com projetos imobiliários na cidade-berço, como o "Jardim dos Duques", "Cutileiros Prime Living" e "Quinta da Espinhosa", bem como o "Condomínio Hotel", que nasceu da reconversão de uma quinta agrícola em Guimarães, e o "Vila Flor Gallery", um empreendimento de 26 apartamentos construído na antiga Fábrica Penafort e que representou um investimento superior a quatro milhões de euros.

"Nenhum dos projetos da Emblezart para comercialização têm qualquer tipo de financiamento à construção ou ónus", refere David Faria ao Negócios.



"A Emblezart Property Investors promotora de vários empreendimentos, normalmente originais, e habitualmente reconhecidos pelo mercado como "fora da caixa", detém imóveis em arrendamento residencial e corporate e a sua participada a 100% Emblezart Gestão e Engenharia, lda., com alvará de construção, assume as suas empreitadas bem como subcontrata os subempreiteiros necessários, assumindo com equipa própria a manutenção dos imóveis próprios e assistência pós venda", acrescenta.