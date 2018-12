Dez maiores vendas de apartamentos em Nova Iorque superam 500 milhões de dólares

O ponto mais alto do mercado, que este ano foi representado por uma penthouse duplex de 73,8 milhões de dólares numa nova torre projectada por Robert Stern, caiu 26% em relação à subida de preços de 2014 (naquele ano, uma penthouse na rua 57th com vista para o Central Park foi vendida por pouco mais de 100 milhões de dólares).

Além disso, nos últimos 12 meses, oito das dez maiores vendas tiveram um grande desconto - um apartamento no número 157 da West 57th Street teve um desconto de 17 milhões de dólares antes de encontrar um comprador.

E existe a possibilidade de o topo do mercado poder cair ainda mais. "Devemos considerar esses preços como uma anomalia", diz Jonathan Miller, presidente e CEO da mediadora imobiliária Miller Samuel. "Não sei se existe procura para que mais uma onda de unidades extremamente luxuosas entre no mercado".

As vendas recorde, prossegue Samuel, estavam destinadas a esgotarem-se. "Sinceramente, acho que este foi um espectáculo secundário, não algo fundamental para o equilíbrio do mercado imobiliário".

Por isso, os descontos são abundantes - para aqueles que podem pagar.

Mas antes que todos saiam a correr para comprar apartamentos com preços reduzidos, e antes que as construtoras parem de construir as suas torres extremamente altas, Miller Samuel faz uma ressalva: "não consigo imaginar que o topo do mercado chegue mais alto, embora tenha pensado o mesmo em 2008". "Agora temos coisas que são duas vezes mais caras", remata.

Lista das 10 maiores vendas:

US$ 73,8 milhões para a unidade DPPH60 do nº 520 da Park Avenue

Metros quadrados: 849

Preço inicial: não revelado

US$ 62 milhões para a unidade PH52 do nº 520 da Park Avenue

Metros quadrados: 860

Preço inicial: US$ 73 milhões

US$ 59 milhões para a penthouse do nº 503 da West 24th Street

Metros quadrados: 929 (mais 250 ao ar livre)

Preço inicial: não revelado

US$ 56 milhões para a unidade PHS do nº 70 da Vestry Street

Metros quadrados: 725 (mais 342 ao ar livre)

Preço inicial: US$ 65 milhões

US$ 54 milhões para a unidade 85 do nº 157 da West 57th Street

Metros quadrados: 580

Preço inicial: US$ 70 milhões

US$ 50 milhões para a unidade 16/17B do nº 15 de Central Park West

Metros quadrados: 503

Preço inicial: US$ 56 milhões

US$ 43,8 milhões para a unidade PHA do nº 443 da Greenwich Street

Metros quadrados: 796

Preço inicial: US$ 58 milhões

US$ 43,5 milhões para a unidade PHN do nº 160 da Leroy Street

Metros quadrados: 720

Preço inicial: US$ 51 milhões

US$ 42 milhões para a unidade 77 do nº 157 da West 57th Street

Metros quadrados: 580

Preço inicial: US$ 52 milhões

US$ 42 milhões para a unidade 77B nº 432 da Park Avenue

Metros quadrados: 504

Preço inicial: US$ 45 milhões



