Dona da Norfin quer investir 500 milhões em ativos de hotelaria até 2027

A Arrow Global Portugal – que detém a Whitestar Asset Solutions, a Norfin, a Restart Capital e a Hefesto - comprou 75% do grupo hoteleiro Details Hotels & Resorts no Algarve, e diz que não vai ficar por aqui. A empresa de investimento imobiliário adianta que vai investir 500 milhões em ativos turísticos em Portugal nos próximos cinco anos.



Sem revelar o valor da aquisição dos 75% do grupo Details Hotels, que gere sete unidades hoteleiras nas zonas de Albufeira e Carvoeiro, com uma nova unidade de 5 estrelas a entrar muito brevemente, o CEO na área de Hospitality da Arrow Global Portugal, Francisco Moser, diz apenas que o investimento futuro será realizado em várias zonas do país, sobretudo em Lisboa e no Porto.



"O Turismo é uma indústria em crescimento e o tecido hoteleiro nacional oferece boas oportunidades de agregação e criação de valor", diz ao Negócios Francisco Moser, acrescentando ainda que o objetivo da Arrow Global Portugal é "crescer o portefólio sob gestão com um investimento previsto em hotelaria que pode ascender a €500 milhões nos próximos cinco anos ".