Dono da Zara adquire dois hotéis de luxo em Maiorca

Amancio Ortega, o fundador do grupo Inditex - que detém marcas como a Zara – adquiriu dois hotéis de luxo em Palma, na ilha de Maiorca, em Espanha, avança nesta terça-feira a publicação El Economista, citando a imprensa local.

Segundo o jornal, a aquisição foi feita pelo braço de investimentos do empresário, Pontegadea, marcando um regresso à compra de ativos imobiliários no país após várias aquisições no exterior.

O empresário terá adquirido dois hotéis Nobis, localizados na zona antiga de Palma. O negocio terá sido feito por 35 milhões de euros, segundo tinha adiantado já a empresa vendedora, o Genova Property Group, sem revelar então o nome do comprador.

O El Economista destaca que as aquisições da Pontegadea são marcadas pela discrição, com o valor de ativos adquiridos neste ano a superar os 1.300 milhões de euros. Segundo fontes do setor, o volume será bastante superior a 1.300 milhões de euros, mas ficando ainda abaixo dos 2.700 milhões de investimentos realizados no ano anterior.

Com a aquisição dos dois hotéis em Maiorca, Amancio Ortega volta a investir em imobiliário no país. O Nobis Concepció é um hotel de 31 quartos, que abriu portas em 2021, enquanto o Nobis Hotel Palma possui 37 quartos, e foi lançado quando já tinha sido adquirido pela Pontegadea.

Neste ano, na área da energia e em Espanha, o empresário tinha já adquirido a Repsol, por 363 milhões de euros.

Os restantes ativos imobiliários comprados ao longo de 2023 estão localizados na Irlanda e em Inglaterra. Entre as aquisições, está a antiga sede da BBC em Londres, por cerca de 82 milhões de libras (cerca de 93 milhões de euros).

O El Economista destaca também as aquisições feitas na área da logística, depois de a Pontegadea ter adquirido em junho um centro logístico da Walmart, na Califórnia, Estados Unidos, por 100 milhões de euros. Amancio Ortega adquiriu ainda um armazém na cidade holandesa de Venlo, operado pela DSV, pelo valor de 105 milhões de euros.