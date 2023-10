Leia Também Dona da Zara avalia direito de regresso à Rússia em 211 milhões de euros

A Pontegadea Inversiones, empresa de investimentos imobiliários e energéticos do magnata espanhol Amancio Ortega, teve um lucro consolidado de 2.337 milhões de euros em 2022, o que corresponde a um crescimento de 30% face ao ano anterior, avança o espanhol Cinco Días (acesso pago).Entre o lucro registado pela Pontegadea está o registado pelo grupo Inditex (que detém a marcas como a Zara, Bershka e Stradivarius). Só a Inditex contabilizou um lucro de 4.130 milhões de euros no exercício de 2022, o que corresponde a um aumento de 27% face a igual período do ano fiscal anterior.Esse foi o "melhor ano da história" da Inditex, superando em mais de 10% os resultados registados no período pré-pandemia de 2019, tanto em nos lucros (4.130 milhões) e o lucro líquido da maior empresa cotada espanhola a ultrapassar os quatro mil milhões de euros num ano fiscal.O Cinco Días dá conta de que, além dos lucros gerados pela Inditex, a Pontegadea conseguiu lucrar 573 milhões de euros pela venda de ativos imobiliários. No final de julho, a Pontegadea avançou com que a sua carteira de propriedades está avaliada em 18.156 milhões, um novo recorde para a empresa.A Pontegadea conseguiu ainda abater parte da sua dívida. No final de 2022, a empresa declarava ter uma dívida total com a banca de 1.004 milhões de euros, o que corresponde a menos 20% do registado há um ano.