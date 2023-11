Amancio Ortega prestes a fechar o seu maior acordo no setor das renováveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O empresário Amancio Ortega está a fechar aquele que deve ser o seu maior acordo no setor das energias renováveis, com a compra de uma participação de 49% de uma megacarteira de projetos fotovoltaicos e eólicos da Repsol, noticia o jornal espanhol Cinco Días.





Este portefólio, batizado de projeto Ebro, conta com projetos com mais de 600 MW, localizados em Leão e Castela, Andaluzia, Aragão, entre outras regiões espanholas e com uma avaliação de 800 milhões de euros.





Segundo o jornal espanhol, a Pontegadea – o veículo de investimento de Amancio Ortega – vai investir, por isso, cerca de 400 milhões de euros neste portefólio. Esta carteira foi posta à venda há mais de um mês pela Repsol.



A operação pode ser concluída nos próximos dias, de acordo com o Cinco Días, depois de um concurso que terminou com a petrolífera estatal tailandesa PTTEP e a Pontegadea como finalistas.





Contactadas pelo Cinco Días, nem a Repsol nem a Pontegadea recusaram a comentar este caso.





Há algumas semanas, durante uma conferência com analistas, o CEO da Repsol, Josu Jon Imaz indicou que o processo da venda desta participação deveria ser concluído "em duas ou três semanas".