Dono do Wizink compra fundos imobiliários em Portugal com activos de 187 milhões

A sociedade de investimentos Värde Partners anunciou esta segunda-feira que os fundos por si geridos adquiriram as portuguesas Imopólis - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário e a FIIF ImoDesenvolvimento, um fundo de investimento imobiliário comercial fechado.





"A subida do preço das rendas associado a uma baixa percentagem de imóveis ocupados e a uma escassez da oferta, especialmente para espaços de escritório de qualidade, levou a um desequilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de escritórios em Lisboa e contribuiu para um ambiente favorável ao investimento", assinala.



"Este é o início de um capítulo emocionante para a Imopólis. A Värde será um parceiro fenomenal, fornecendo recursos de capital e técnicas para melhorar e expandir a nossa carteira em Lisboa e nos arredores", afirmou Ricardo Valente, CEO da Imopólis, citado no comunicado.



Já Francisco Milone, sócio e director imobiliário para a Europa na Värde Partners, indica que "vamos implementar uma estratégia para tirar partido das oportunidades criadas pela recuperação e crescimento económico promissores de Portugal".



"A Värde é um investidor activo no mercado imobiliário do sul da Europa e este investimento estratégico em Portugal vai ao encontro da nossa abordagem local, específica para cada país", acrescenta.



A Värde Partners é uma sociedade de investimentos alternativos global de 14 mil milhões de dólares, que recentemente indicou que irá adquirir os 49% que não detém no Wizink, banco especializado em soluções de crédito presente em Portugal e Espanha.



Da carteira de activos da Imopólis contam-se o edifício Adamastor no Parque das Nações, em Lisboa, as Galerias Alto da Barra, em Oeiras, o Parque Holanda, em Carnaxide, o Parque Suécia, também em Carnaxide, o complexo de armazéns de Pousos, junto a Leiria, e os Terraços de Bragança, da autoria do arquitecto Siza Vieira, na Rua do Alecrim, em Lisboa.

De acordo com o comunicado, "a carteira imobiliária adquirida inclui parques de negócios, escritórios e prédios urbanos destinados ao comércio na grande Lisboa e tem um valor patrimonial bruto de 186,6 milhões de euros".A Värde, que já está em Portugal através do controlo do Wizink, indica que a operação visa o investimento em Portugal e "cimentar a sua posição no mercado imobiliário local".