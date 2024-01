Ecogc Investment vai investir até 30 milhões em imobiliário em Portugal

A sociedade Ecogc Investment vai investir entre 25 milhões de euros e 30 milhões de euros em Portugal, em diversos projetos imobiliários, adiantou à Lusa João Pedro Pereira, 'partner' da empresa.De acordo com o responsável, os vários projetos estão em diferentes fases, sendo que este valor deverá ser aplicado até meados de 2025.Só no Porto, indicou, o investimento atingirá os 16 milhões de euros, para reabilitação de edifícios para apartamentos, em várias zonas da cidade.Segundo João Pedro Pereira, "os investidores desta empresa são de capitais asiáticos, não exclusivamente da China, mas também de outras regiões" como Singapura, destacando que "a empresa investe em imobiliário, dentro do respeito pela história das cidades".João Pedro Pereira destacou "as exigências naturais e normais nestas circunstâncias, porque são edifícios muito antigos que estão a ser reabilitados, muitas vezes em zonas que podem ter também vestígios históricos que têm que ser catalogados e identificados"."Temos vários projetos em Évora", destacou, indicando que dois "são residências de estudantes", um segmento em que há um défice na oferta na cidade.A empresa conta ainda com um projeto, também na zona de Évora, "de maior dimensão e que vai contemplar um hotel e um conjunto de apartamentos que serão, em princípio, geridos também pelo hotel".A Ecogc Investment fixou-se em Portugal há quatro anos e conta com 10 trabalhadores, sendo que a empresa contrata serviços de várias áreas, como construção, arquitetura, entre outras, indicou o responsável.