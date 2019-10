Empresa da Sonae no Brasil vende centros comerciais por 65 milhões

A Aliansce Sonae Shopping Centers, empresa brasileira controlada em 32,1% pela Sonae, anunciou esta terça-feira que alienou as posições acionistas em vários centros comerciais no Brasil, tendo encaixado 298,1 milhões de reais (65 milhões de euros ao câmbio atual).

Em comunicado, a empresa de centros comerciais brasileira refere que vendeu "a totalidade das participações da companhia no Shopping West Plaza, no Boulevard Shopping Brasília e no

Shopping Santa Úrsula" e procedeu à "redução das participações no Boulevard Shopping Campos ("Campos") e no Parque Shopping Belém ("Parque Belém").

A Aliansce Sonae Shopping Centers manterá 75% do capital do centro comercial Campos e 51% do Parque Belém.

A Sonae e a Aliansce concretizaram este ano uma fusão dos seus ativos, alcançando a liderança no Brasil em número de shopping centers sob gestão. A nova empresa é detida em 67,9% pelos acionistas da Aliansce e em 32,1% pelos acionistas da Sonae Sierra Brasil.