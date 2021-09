Espanhóis da Thor entram em Portugal com três residências para idosos

Os espanhóis da Thor Spain Private Equity vão entrar em Portugal com três residências para idosos, com 120 camas cada uma. Segundo a publicação especializada em saúde PlantaDoce , a promotora de espaços de saúde e hospitalares vai instalar-se em Setúbal, Guimarães e Algarve no âmbito do seu plano de expansão internacional.A entrada no mercado português foi um dos objetivos que a promotora definiu após o início da expansão em Espanha e irá agora avançar. Cada um dos três centros irá envolver um investimento entre 10 milhões e 14 milhões e a empresa não pretende ficar por aí."Estamos a trabalhar em novos projetos para que, no próximo ano, possamos ter entre 600 e 1.000 camas em construção", diz Miguel Ángel Pascual, diretor geral da Thor, à PlantaDoce. Reino Unido e Itália estão entre os planos da promotora imobiliária.O negócio da empresa passa pela promoção dos centros, que são depois administrados por uma operadora de saúde. A Thor tem projetos residenciais para idosos em Espanha, com um total de 2.775 lugares em diferentes graus de desenvolvimento. Além das residências para idosos, a empresa é também especializada em hospitais e centros de saúde.