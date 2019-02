Espanhola Temprano vai construir segunda residência de estudantes no Porto

A espanhola Temprano comprou uma segunda propriedade no Porto para construir uma residência de estudantes, anunciou esta terça-feira a empresa em comunicado.

A propriedade, adquirida em parceria com a CPA:18 – Global, situa-se na rua Monsenhor Fonseca Soares, na zona da Boavista, a 800 metros de distância do Campo Alegre, o segundo maior campus universitário da cidade.

A Temprano indica que "a propriedade é um lote verde, remanescente de um loteamento já ocupado com moradias de alta qualidade e um supermercado".

O projeto, ainda na fase de conceção, prevê 330 estúdios num edifício de cerca de 10 mil metros quadrados que contará com um ginásio, uma piscina, sala de cinema, lavandaria e áreas de estudo e co-working.

A empresa sublinha que, com esta aquisição, o programa Temprano Student Living (TSL) passa a deter 10 projetos na Península Ibérica, cinco dos quais em Portugal.

No mercado português, o primeiro projeto, o TSL Marquês de Pombal, em Lisboa, foi inaugurado em janeiro de 2018.

"Esta residência, a nossa segunda no mercado-chave do Porto, estará direcionada para estudantes nacionais e internacionais e está programado que entre em funcionamento em setembro de 2020", refere Jonathan Holloway, responsável de desenvolvimento em Portugal para a Temprano Capital Partners, citado no comunicado.

A outra residência de estudantes na Invicta, situada no campus universitário de Asprela e com580 quartos, encontra-se em construção e tem a abertura prevista para setembro deste ano.