Estado paga até 5 milhões por imóveis de turismo

Gestora de fundos de investimento imobiliário do Turismo de Portugal tem 60 milhões de euros para operações de “sale and lease back”. A medida está prevista no Programa de Estabilização, e prevê que empresas do turismo e indústria passem a ser inquilinas do Estado, com opção de recompra do imóvel.