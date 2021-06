Ex-donos da Soares da Costa criam Capitólio e investem 15 milhões

Um dos primeiros grandes carrascos da saúde financeira da Soares da Costa, empresa que continua num agonizante corredor da insolvência, chamava-se Central Shopping.

Inaugurado em 1996, junto ao Campo 24 de Agosto, no centro do Porto, rapidamente se transformou num falhanço comercial.

Para mitigar o prejuízo, a construtora chegou a mudar a sua sede para este empreendimento, tendo convertido o seu anterior e histórico edifício-sede num hotel "low cost".

A Soares da Costa viria, mais tarde, a sair do complexo, que foi ocupado por outras empresas, como a francesa Natixis, que instalou aqui, há cerca de quatro anos, um centro de competências, onde emprega atualmente mais de mil pessoas.

Há cerca de dois anos, a dona do imóvel, a SDC Investimentos, avançou com um projeto de revitalização e reconversão do antigo Central Shopping num centro de negócios.

O novo Porto Business Plaza, principal ativo da empresa e onde está a investir 15 milhões de euros, tem uma área 49 mil metros quadrados, incluindo mais de 30 mil de escritórios.

Entretanto, esta terça-feira, 1 de junho, a SDC Investimentos anunciou ter decidido, em assembleia geral da empresa realizada a 25 de maio, a alteração da sua denominação social para Capitólio.

"A nova imagem da Capitólio, que encabeça um grupo de empresas que atuam nas áreas de desenvolvimento imobiliário e de capital de risco, foi também hoje apresentada, sendo da autoria da Brand Practice", acrescenta a empresa, em comunicado.

Segundo Gonçalo Andrade Santos e António Castro Henriques, que em conjunto controlam e administram a Capitólio, "as mudanças de denominação e imagem clarificam o posicionamento da empresa e simbolizam a sua entrada numa nova fase, depois de ter deixado de intervir sob qualquer forma na área de negócio de construção", revelam a mesma dupla de empresários.

A SDC Investimentos, a agora Capitólio, que vendeu a sua participação (33,3%) no capital da Soares da Costa, "fechou o exercício de 2020 com resultados líquidos consolidados de 3,9 milhões de euros, capitais próprios de 9,2 milhões de euros e ativos totais de 68,6 milhões de euros".