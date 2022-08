EY “invade” Alcântara em 2023 com mais de 1.400 trabalhadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A zona de Alcântara, junto ao rio Tejo, vai começar a sentir no início do próximo ano o efeito da construção dos escritórios ALLO – Alcântara Lisbon Offices, que deverão estar prontos até dezembro. O primeiro grande residente é a EY, que move de uma assentada pelo menos 1.400 colaboradores. Mas, com sete pisos cada, os dois edifícios gémeos deverão albergar entre três a quatro mil pessoas.

