Falido Garden à venda onde Novo Banco tem 58 milhões enterrados

No final de 2005, uma empresa chamada Dulivira, ligada aos antigos deputados do PSD Duarte Lima e Vítor Raposo, presos por terem sido condenados por burla ao BPN, adquiriu à estatal Estamo 15 hectares da antiga Seca do Bacalhau, em Gaia, por 28,1 milhões de euros. O contrato-promessa de compra e venda desses terrenos previa o direito de cedência da posição da Dulivira a um dos muitos fundos imobiliários criados, nessa altura, pelo Grupo Espí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...