Franceses da Corum compram centro logístico da Nobre em Rio Maior

A sociedade gestora de ativos francesa Corum comprou o centro logístico da Nobre em Rio Maior, num negócio realizado através do seu fundo de investimento imobiliário Corum XL. Em comunicado, a empresa refere que esta aquisição "reforça a presença" em Portugal, levando o total dos ativos no fundo até próximo de 70 milhões de euros.

Localizado em Rio Maior, próximo da sede da empresa agroalimentar, o imóvel tem cerca de 9.500 metros quadrados e foi construído em 2011. Este é o centro das operações de armazenagem, logística e distribuição da produção da Nobre para Portugal e para mercados internacionais.



"Este investimento é perfeito exemplo da nossa orientação para economia real, ajudando o desenvolvimento de empresas que os nossos investidores bem conhecem. Acreditamos na recuperação da economia portuguesa e na capacidade das empresas nacionais", diz José Gavino, diretor da Corum em Portugal, em comunicado.



"Com esta aquisição diversificamos o nosso portefólio, uma das estratégias principais de crescimento da Corum. Estamos muito satisfeitos com esta transação, incorporando um ativo que cumpre novamente mais um dos requisitos de investimento da Corum, que é estar arrendado por empresas com capacidade financeira e que trazem estabilidade na sua ocupação", refere.

Em Portugal desde 2019, a Corum é especializada no investimento em imobiliário comercial e distribui dividendos (das rendas que recebe) mensalmente aos subscritores dos seus fundos. O parque imobiliário da Corum está espalhado por 17 países e os arrendatários, com contratos de longo prazo, são de setores de atividade como o retalho, escritórios, hotelaria, logística, indústria e saúde.

(Notícia atualizada às 12:00 horas)