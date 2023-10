Fundo da Fidelidade arrenda Boavista Office Park a operadora de escritórios flexíveis

A CBRE, consultora imobiliária, assessorou o IMOFID, Fundo de Investimento Imobiliário Aberto gerido pela Fidelidade, no arrendamento do edifício BOC - Boavista Office Park, no Porto, ao operador nacional de escritórios flexíveis LACS.Indica a empresa, em comunicado, que esta é "a maior operação de arrendamento de escritórios registada na invicta nos últimos cinco anos" e a maior transação da história do mercado de escritórios flexíveis em Portugal."O Boavista Office Park é um dos edifícios de escritórios mais emblemáticos e de maior prestígio da cidade do Porto. Foi desenhado pelo arquiteto Agostinho Ricca, em coautoria com os Arquitetos João Serôdio e Magalhães Carneiro na década de 60", indica a CBRE. O edifício recebeu em 2021 o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana para a cidade do Porto."O BOC está localizado na zona prime do mercado de escritórios do Porto, disponibiliza aproximadamente 7.800 metros quadrados de escritórios, distribuídos por oito pisos, em que cada patamar de piso tem uma extraordinária instalação artística do português, internacionalmente reconhecido como Vhils. O ex-libris do edifício é o seu rooftop, com uma vista 360º sobre a cidade", descreve a consultora."Entrámos numa fase em que existe uma procura cada vez maior por espaços de trabalho flexíveis e com um enorme défice do lado da oferta. Temos o objetivo que o LACS Porto seja um espaço que contribua para o enriquecimento do ecossistema empresarial da região Norte oferecendo novas oportunidades de colaboração e inovação", refere no documento Martim de Botton, CEO do LACS.A Farfetch, que ocupou os escritórios desde 2019 até finais de setembro, vai deixar, assim, as instalações.