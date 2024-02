Fundo do Crédito Agrícola compra loja da Leroy Merlin em Espanha por 22,2 milhões

A aquisição, a maior feita no mercado espanhol, reforça a presença do fundo CA Património Crescente no país vizinho, onde já conta com mais dezena e meia de ativos.

Fundo do Crédito Agrícola compra loja da Leroy Merlin em Espanha por 22,2 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fundo do Crédito Agrícola compra loja da Leroy Merlin em Espanha por 22,2 milhões O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar