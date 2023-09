Gebalis quer reabilitar 1.600 fogos em Lisboa até ao final do próximo ano

A reabilitação faz parte dos contratos-programa assinados com a autarquia de Lisboa em 2022. A ideia é fazer obras de fundo com vista à reabilitação e conservação de edificado, com a realização de intervenções em 369 edifícios com impacto em 6.766 frações, e reabilitação de mais 715 frações habitacionais.



A Gebalis quer reabilitar 1.600 fogos na cidade de Lisboa até ao final de 2024, avança esta terça-feira o Jornal Económico . O investimento rondará cerca de 142 milhões de euros e vai permitir da resposta ao mercado da habitação em 30 bairros municipais da capital portuguesa.No ano passado, a empresa, que é responsável pela gestão de 66 bairros municipais da capital, reabilitou 327 fogos. "Este ano confiamos que vamos conseguir reabilitar 600 e até ao final do próximo ano que é quando termina o nosso mandato concluir a reabilitação de todos estes fogos", refere Gonçalo Sampaio, administrador da Gebalis."Nunca se investiu tanto na habitação como neste ano e meio. Um contrato de 142 milhões quando nos últimos anos a média era de dez ou 12 milhões de euros. Agora, o grande desafio é a execução. Não basta ter o dinheiro, é preciso conseguir executá-lo", refere.