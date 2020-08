Gestora francesa Corum investe 132,7 milhões de euros em imóveis no segundo trimestre

A Corum, sociedade francesa que gere mais de 4 mil milhões de euros em soluções de poupança, adquiriu oito edifícios, entre abril e junho, através dos seus fundos Corum Origin e Corum XL. Este reforço do portefólio, através de compras em vários países, representa um investimento de 132,7 milhões de euros para a entidade.



As aquisições foram feitas na Holanda, Itália, Polónia, Noruega e Reino Unido, de acordo com um comunicado enviado esta terça-feira pela gestora francesa. "Estas aquisições inserem-se nos planos de longo prazo dos nossos fundos. A pandemia da covid-19 veio reforçar a nossa estratégia de investir na economia real. Estamos convencidos de que o valor dos nossos imóveis está na qualidade do arrendatário e na sua capacidade de pagar renda a longo prazo. Os novos edifícios apresentam rentabilidades iniciais interessantes que chegam aos 8,48% têm arrendatários de sectores como as telecomunicações, transporte internacional de mercadorias, bricolage ou carros elétricos", afirma José Gavino, diretor da Corum em Portugal, no comunicado.





Entre os imóveis adquiridos inclui-se um edifício na Polónia no valor de quase 62 milhões de euros, onde trabalham 1.500 colaboradores da empresa de transportes DSV, e um edifício na Noruega que alberga um concessionário e centro de assistência da Tesla, indica a sociedade gestora que tem sucursal em Lisboa. "Os fundos Corum, que são comercializados em Portugal, já investiram mais de 60 milhões de euros" no país, afirma a sociedade, referindo que "ambos os fundos investem apenas em imóveis comerciais, sendo a gestão integral dos edifícios feita pela Corum".

Para José Gavino, "esta estratégia permite-nos uma proximidade muito grande com os arrendatários e foi esta proximidade que nos permitiu atuar de imediato quando a pandemia chegou à Europa e tomar medidas que melhor se ajustassem às necessidades dos nossos arrendatários e dos nossos acionistas. Os pedidos de diferimento ou anulação de rendas foram baixos e procurámos soluções favoráveis a ambas as partes. Outra característica Corum, que tem ajudado a amortecer os choques provocados pela Covid-19, é a grande diversificação geográfica dos imóveis e a diversificação sectorial dos arrendatários. Na prática, a conhecida teoria de não colocar todos os ovos no mesmo cesto".



Os dois fundos mantiveram o pagamento de dividendos apesar da pandemia, "mantendo-se os valores próximos dos montantes pagos antes da crise", indica o comunicado. Os fundos Corum Origin e Corum XL têm mais de 50 mil acionistas a nível mundial, sobretudo na Europa.