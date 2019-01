Imobiliária espanhola investe 100 milhões no Parque das Nações

A promotora imobiliária Kronos Homes vai investir mais de 100 milhões de euros numa área residencial e uma zona destinada a restauração e comércio no Parque das Nações.





Este empreendimento vai ocupar o último grande terreno destinado à habitação disponível naquela zona, informa a promotora no comunicado dirigido à imprensa. Incluirá 220 a 240 apartamentos, de tipologias T0 a T4, distribuídos por quatro edifícios de 14 pisos.





Os edifícios serão unidos por uma área de jardim, com piscina, para usufruto dos futuros moradores. A promotora promete ainda apostar "fortemente" na arquitetura e no design dos edifícios.





A comercialização do projeto será lançada já este ano e os primeiros 80 apartamentos serão disponibilizados em 2022, dois anos após o início previsto para a construção.



A Kronos Homes é a marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, uma empresa espanhola. Este não é o primeiro projeto da Kronos em Portugal: já estava presente no Algarve com o Amendoeira Golf Resort e o Palmares Beach & Golf Resort e também em Porto de Mós, com o Belmar SPA & Beach Resort.