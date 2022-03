Imobiliária suíça investe 130 milhões de euros no Barreiro. T5 custa 1,3 milhões

A imobiliária suíça, Solid Sentinel, do The Capvest Group, apostou no Barreiro para construir um projeto de habitação com 518 apartamentos.



O NOOBA - A Fresh New Living conta com residências de T1 a T5 com valores a partir 189 mil euros e os futuros moradores vão ter acesso a uma piscina comum, pista de atletismo, jardins e áreas de lazer. O apartamento mais caro, 1,29 milhões de euros, é um T5 com um terraço de 280 metros quadrados e piscina privativa.



A construção vai arrancar em maio e os primeiros apartamentos vão ficar disponíveis em 2024 e o investimento total será entre os 110 e os 130 milhões de euros. Para a primeira fase do projeto, o investimento vai rondar os 35 milhões de euros, diz ao Negócios a Sentinel.



A aposta da Solid Sentinel acontece numa altura em que os preços para habitação em Lisboa continua a subir vendo o Barreiro "como um local de excelência para se viver, a menos de 20 minutos da Praça do Comércio", diz a imobiliária.



Para o CEO da Sentinel, Alain Gross, o NOOBA é "um projeto que pretende responder às mais recentes tendências sociais e de mercado, como por exemplo o regime do teletrabalho ou a maior proximidade com a natureza".

O projeto - que é pensado sobretudo para jovens - foi desenhado pelo arquiteto Miguel Saraiva e conta com uma área total 98.360 metros quadrados.