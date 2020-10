Imobiliário afasta bolhas, mas pede fim gradual das moratórias

A queda das vendas e o travão na subida acelerada dos preços dos imóveis já são notórios. Mas o setor rejeita que possa estar iminente um “crash” no imobiliário, por não estarem reunidas as condições para tal. Mesmo assim, os operadores do setor reconhecem que as moratórias do crédito estão a estancar parte da crise e pedem que as mesmas não sejam eliminadas por completo quando terminar

