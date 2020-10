Imobiliário quer período transitório de um ano para os vistos gold

O setor pede um adiamento e apresentou uma contraproposta ao Governo, que se prepara para limitar o investimento estrangeiro por via dos vistos gold. A ideia é manter Lisboa entre as zonas elegíveis, mas aumentando os valores a exigir e mudando a filosofia do instrumento.

