Incumprimento das empresas no imobiliário pode subir dentro de três anos

Forte aumento dos custos com a escalada de preços da energia e das matérias primas, deverá resultar no crescimento do número de incumprimentos das empresas no que toca ao imobiliário, prevê a doValue. Para já a guerra ainda não provocou efeitos acentuados no ritmo de investimentos mas os investidores institucionais já estão a abrandar nas transações.

