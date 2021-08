Indiana Sugee já está a vender casas em empreendimento de Alcântara. Preços vão dos 640 aos 800 mil euros

Portugal Sotheby´s Realty são as responsáveis pela colocação no mercado dos primeiros cinco dos 10 apartamentos no empreendimento que deverá estar concluido em finais de 2023.

O empreendimento será composto por 10 apartamentos, de tipologias T2, T3 e T4, com áreas entre os 110 m² e os 141 m². Todos terão varanda ou terraço com vista para o rio ou para a Tapada das Necessidades e estacionamento, indica o comunicado.



Consultando os sites das consultoras imobiliárias, verifica-se que o apartamento mais barato é um T3 de 110,85 m², que custa 640 mil euros, enquanto o mais caro é um T4 com 141 m² e que custa 800 mil euros.





Dos 10 apartamentos do Alcântara Vista, apenas 5 estarão disponíveis na primeira fase de lançamento, assinala o comunicado.





"O lançamento do empreendimento surge numa altura muito dinâmica do mercado, em que a procura por apartamentos com espaço exterior e garagem no centro de Lisboa é cada vez maior. Estamos confiantes de que o Alcântara Vista terá uma excelente aceitação no mercado, quer nacional quer internacional", diz Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby´s Realty, citado no comunicado.





"Alcântara está a reinventar-se com vários projetos em curso e outros que surgirão nos próximos anos. Investir num empreendimento nesta localização é garantir a valorização do capital investido. Por outro lado, optar por um apartamento no Alcântara Vista, é apostar no requinte e em viver numa localização privilegiada, que oferecerá cada vez melhor qualidade de vida", considera, por seu turno, Patrícia de Melo e Liz, CEO da Savills.





O mais recente projeto da indiana Sugee, localizado em Alcântara, já começou a ser comercializado. A Sugee tem já um outro projeto em Lisboa, o Royal 20, no Príncipe Real, e pretende investir 150 milhões de euros em Portugal.A Savills e a