Investigador: “O Mais Habitação não é amigo de quem é proprietário”

No dia em que o Governo se preparar para aprovar em Conselho de Ministros uma primeira parte do seu pacote “Mais Habitação”, Gonçalo Antunes, geógrafo, investigador na área da habitação e professor convidado no Departamento de Geografia da Universidade Nova analisa as medidas propostas pelo Executivo. “São bem-intencionadas”, diz, mas era preciso ir mais longe.





...